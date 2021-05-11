Общество

Три очага коронавируса остаются активными в Псковской области

Три очага коронавируса остаются активными в Псковской области. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Ранее коронавирус выявили у сотрудников РЭС в Новоржеве, сейчас очаг снят с контроля Роспотребнадзора. Также очаг распространения новой инфекции выявили в Вязьевской школе в Дедовичском районе, Новоржевской средней школе и у студентов из Индии, прибывших в Псков.

Всего за время пандемии, по официальным данным, умерли 367 человек. Выздоровели 29 110 (197 за сутки). На данный момент проведено 360 098 исследований. Подтвердились 36 836 (+52) случаев заражения.