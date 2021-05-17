Общество

Депутат Госдумы подключится к вопросу перевода поезда Петербург – Великие Луки на Ладожский вокзал

В рамках рабочей поездки в Новосокольнический район депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский посетил локомотивное депо города Новосокольники, а также обсудил с местной молодежью участие активистов в общественной жизни района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата, с работой производственных участков депо Александр Козловский ознакомился в сопровождении главы района Виталия Соловьева, депутатов областного Собрания Андрея Козлова и Олега Савельева. Как рассказал начальник эксплуатационного локомотивного депо Великие Луки Игорь Фадеев, здесь осуществляется ремонт маневровых, грузовых локомотивов и рельсовых автобусов. Пандемия практически не сказалась на работе депо, работа здесь не останавливалась.

В ходе посещения производственных участков Александр Козловский пообщался с рабочими, в частности, поинтересовался спецификой проведения техосмотра локомотивов. В продолжение беседы с коллективом депо были затронуты вопросы газификации района и финансирования содержания и обслуживания муниципальных дорог.

Депутат Госдумы напомнил, что «Газпром» возьмет на себя строительство газопроводов между районами, а внутренняя разводка ляжет на плечи местных или областных властей. «Этот год стартовый, а со следующего года программа начнет работать. Покрытие будет стопроцентное, не в один год, конечно. Но все районы будут газифицированы», – подчеркнул Александр Козловский.

В дополнение Виталий Соловьев сообщил, что районные власти предоставили в областной комитет по тарифам список населенных пунктов, не охваченных газификацией, чтобы выполнить поручение президента.

Еще одну тему – перевод поезда №677/678 Санкт-Петербург – Великие Луки с Витебского вокзала Петербурга на Ладожский – во время встречи затронул Игорь Фадеев. В последний раз поезд с Витебского вокзала отправится 28 мая. «Я, как депутат местного самоуправления, понимаю, что будут обращения от граждан, когда поезд пойдет по-новому. Местоположение самого Ладожского вокзала неудобно для людей, это окраина Санкт-Петербурга», – пояснил он. В ответ Александр Козловский сказал, что подключится к решению данного вопроса: «Необходимо проработать вопрос и выяснить, если возможность оставить Витебский вокзал», – добавил он.

В продолжение рабочего визита Александр Козловский вместе с Виталием Соловьевым принял участие в совместном заседании молодежного совета города Новосокольники и МТИК района. В ходе встречи обсудили участие молодого поколения в общественной жизни муниципального образования. Так, представители молодого поколения затронули проект «Формирование комфортной городской среды», они активно включились в процесс формирования списка объектов благоустройства для последующего благоустройства. При этом они отметили целесообразность увеличения финансирования, поскольку для приведения в порядок некоторых объектов требуется больше вложений. Активно участники заседания проявили себя и в волонтерской работе в период пандемии.

Темой для обсуждения также стали поездки в Госдуму, которые по инициативе Александра Козловского организовывались для школьников и студентов региона. Два года назад такую возможность получили школьники из Новосокольнического района. Ребята во время пребывания в Госдуме смогли пообщаться с депутатом и известным российским боксером Николаем Валуевым. «Спасибо за поездку. Дети были под большим впечатлением», – сказала одна из участниц встречи.

Александр Козловский отметил, что в связи с пандемией с прошлого года поездки временно прекращены, но как-то только эпидемиологическая ситуация обстановка позволит, они будут возобновлены. Он предложил одну из первых встреч в Госдуме провести для молодежи города Новосокольники.