Общество

Новый руководитель областного комитета по образованию прокомментировал свое назначение

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с новым председателем комитета по образованию Андреем Ермаковым 19 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, ранее он занимал должность директора одной из московских школ.

«Многое было сделано предыдущим руководством. Но абсолютно очевидно, что новые задачи и вызовы диктуют необходимость использования свежих подходов и нового стиля управления. А также серьезную вовлеченность. Рассчитываю, что все эти качества вы проявите в своей работе», - отметил глава региона.

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Андрей Ермаков в свою очередь поблагодарил Михаила Ведерникова за оказанное доверие. «Это для меня большая честь. Убежден, что богатейший накопленный опыт в части развития системы образования, который также признан и на федеральном уровне, станет для меня серьезным подспорьем», - отметил Андрей Ермаков, выразив уверенность, что общими усилиями будет решен широкий спектр имеющихся задач и достигнуты новые результаты.

Глава региона также обратил внимание нового председателя комитета по образованию на необходимость детально обсудить с первым заместителем губернатора Верой Емельяновой специфику и проблематику региона. Особенно сосредоточиться Михаил Ведерников призвал на объектах строительства в рамках реализации национальных проектов и региональных программ. По всем вопросам в этом направлении необходимо тесно сотрудничать с руководством комитета по строительству и ЖКХ Псковской области и регионального управления проектной деятельности, добавил губернатор.

«Приоритетные задачи возьмем в работу незамедлительно», - заверил Андрей Ермаков.

Одним из первоочередных вопросов глава региона назвал строительство двух общеобразовательных учебных учреждений в Пскове. «Оба проекта реализуются совместно с Псковской епархией. Важно, чтобы учреждения были с гуманитарным уклоном. Это крайне важно для нашего региона. В этот вопрос необходимо детально погрузиться», - заключил губернатор.