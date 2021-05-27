Общество

Магазин «MANGO» представил коллекцию одежды на весну и лето

Магазин «MANGO» в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове представил коллекцию одежды на весну и лето. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТРК.

«Основная масса вещей в коллекции "MANGO" весна-лето 2021 года пошита из хлопка, вискозы, полиэстера, льна и акрила. Декоративные элементы: джинсовые вставки, рюши и крупные пуговицы. Бренд отразил все ключевые тренды: присутствуют свободные кофты, гофрированные юбки, широкие брюки, платья-комбинации и укороченные джинсы. Фирменные топы и футболки хоть и представлены, но в небольшом объеме. Все вещи обладают сложным кроем. Силуэты полуприлегающие, прямые и расширенные. Некоторые пиджаки и комбинезоны слегка приталены», - рассказали в «Акваполисе».

Отмечается, что летом 2021 года «MANGO» предлагает носить очки-авиаторы и модели с цветочным узором на дужках. «Растительный принт встречается и на сумках, а вот рюкзаки выполнены в одном цвете. Это можно сказать и о тонких ремнях», - указали в ТРК.

В коллекции весна-лето 2021 года преобладают вещи черного и белого цвета. Помимо однотонных представлены предметы следующих расцветок:

фуксия;

персиковый;

светло-бежевый;

нежно-сиреневый;

синий с фиолетовым отливом;

оранжевый.

«В общей массе цвета приглушенные, неяркие. Принты спокойные, чаще классические: клетка, полосы, куриная лапка и цветы», - добавили в ТРК.

Магазин «MANGO» находится на первом этаже ТРК «Акваполис».