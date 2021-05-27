Общество

Всего один пляж принят в эксплуатацию в Псковской области

По состоянию на 27 мая в Псковской области в эксплуатацию принят всего один пляж. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила в рамках круглого стола «Безопасное лето» заместитель начальника отдела безопасности на водных объектах центра ГИМС МЧС России по Псковской области Людмила Государенко.

По ее словам, всего на данный момент на территории региона 22 пляжа, в том числе 11 — на территории детских лагерей, 8 — на территории санаториев и баз отдыха и 3 муниципальных.

«На 27 мая нами принят в эксплуатацию только один пляж (на одной из баз отдыха в Печорском районе — ред.). Надеюсь, работа владельцами пляжей будет проводиться более активно. Жуткие дожди сдвинули им эту работу», - пояснила Людмила Государенко и напомнила, что собственники пляжей должны к началу купального сезона провести лабораторное исследование воды и песка, обследовать дно, а также организовать спасательные посты с соответствующим оборудованием и снаряжением.

«Сотрудники ГИМС на основании заявлений, поступивших от владельцев, делают освидетельствование пляжей и либо дают заключение о готовности пляжа, либо выносят представление об устранении нарушений», - уточнила специалист.

Также она обозначила актуальность проблемы купания на диких пляжах. Ежегодно на водоемах в купальный сезон гибнет около 20 человек. В 2020 году - 16. Во многих случаях факт произошли в необорудованных для купания местах. Случаев гибели детей на воде в этом году не зафиксировано. «В прошлом году на воде погибли три ребенка: девочка 2016 в «Кеби» и две девочки 2005 года реке Утроя Островского района», - напомнила Людмила Государенко. Наиболее часты случаи гибели на воде среди детей 7- 8 и 14 - 16 лет.

От имени ГИМС Людмила Государенко призвала родителей разъяснять своим детям правила поведения на воде и не подавать им дурной пример.

Добавим также, что с 2016 года в Псковской области число пляжей сократилось на 8 единиц. Это связано с прекращением деятельности организаций, на территории которых они находятся, и с отсутствием средств на их оборудование. В текущем году распоряжением КЧС Псковской области главам районов рекомендовано организовать на подведомственных территориях не менее 1 пляжа. «Надеюсь, в этом год произойдут позитивные изменения в этом плане», - заключила Людмила Государенко.