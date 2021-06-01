Общество

Вода у городского пляжа в Великих Луках не прошла проверку

Вода из реки Ловать у городского пляжа по микробиологическому показателю не соответствует требованиям СанПиН (ТКБ - превышение в 6,5 раза, ОКБ - превышение в 1,5 раза). Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Информацию о неудовлетворительных пробах воды из Ловати с протоколами лабораторных испытаний направили в администрацию города Великие Луки. При этом по физико-химическим, паразитологическим показателям вода и проба почвы прибрежной зоны соответствуют требованиям СанПиН.

В Псковской области существующим требованиям СанПиН полностью соответствуют пробы воды и почвы прибрежной зоны:

из реки Великая на городском пляже в Пскове,

из озера Сорито Великолукского района,

из озера Невельское,

из озера Себежское,

из реки Плюсса.

Вода из озера Жижицкое в деревне Наумово Куньинского района не соответствует требованиям по микробиологическим показателям (ТКБ - превышение в 4,1 раза, ОКБ - превышение в 2,8 раза). Не соответствует требованиям по микробиологическим показателям (ТКБ - превышение в 2,1 раза) и вода в реке Лусня в поселке Кунья. Эту информацию передали в районную администрацию.

По микробиологическим показателям установлено превышение по ТКБ и ОКБ и в воде из реки Синяя Красногородского района. Информацию об этом направили в администрацию района.