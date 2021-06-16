Общество

В Псковской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом

В Псковской области за минувшие сутки, 16 июня, отмечено 58 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Всего подтверждено 38 573 случая коронавируса. Выздоровели 32 940 человек (18 за сутки), скончался 441 пациент (один за сутки). За весь период пандемии в регионе провели 401 889 исследований на новую инфекцию, в том числе за прошедшие 24 часа сделали 1223 теста.

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