В Псковской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом

В Псковской области за минувшие сутки, 16 июня, отмечено 58 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.
Всего подтверждено 38 573 случая коронавируса. Выздоровели 32 940 человек (18 за сутки), скончался 441 пациент (один за сутки). За весь период пандемии в регионе провели 401 889 исследований на новую инфекцию, в том числе за прошедшие 24 часа сделали 1223 теста.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 14039
- Великие Луки – 6407
- Бежаницкий район - 366
- Великолукский район – 854
- Гдовский район – 594
- Дедовичский район – 798
- Дновский район - 321
- Красногородский район – 230
- Куньинский район – 339
- Локнянский район - 267
- Невельский район – 1474
- Новоржевский район – 485
- Новосокольнический район – 988
- Опочецкий район – 935
- Островский район – 1928
- Палкинский район – 418
- Печорский район – 729
- Плюсский район – 600
- Порховский район – 1172
- Псковский район – 3205
- Пустошкинский район – 371
- Пушкиногорский район - 362
- Пыталовский район – 428
- Себежский район – 614
- Стругокрасненский район – 399
- Усвятский район – 204
- Иногородние – 46.