Общество

В Псковской области выявили случай заболевания ребенка коронавирусом в детском лагере

В Псковской области выявили случай бессимптомного течения заболевания коронавирусом у ребенка – в детском лагере «Звездный» в Невельском районе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Фото: группа лагеря в социальной сети «ВКонтакте»

Согласно предписанию Роспотребнадзора, при выявлении больного коронавирусом ребенка подлежат изоляции лица, находившиеся в близком контакте (дети, взрослые). Всегда проводится эпидрасследование, устанавливается группа близких контактов и именно эту группу закрывают на карантин. «Как правило, круг контактных ограничивается одним отрядом, по аналогии со школами – при выявлении больного ученика на карантин уходит класс, но никак не вся школа. Или как в больницах – при выявлении очага на карантин закрывается отделение, но не вся больница», - говорится в сообщении.

Все мероприятия в лагере проводятся в соответствии с нормативными и методическими документами, отметили в Роспотребнадзоре. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Псковской области.