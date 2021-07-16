Непривитых от коронавируса псковичей начнут отстранять от работы с 23 июля

Непривитых от коронавируса жителей Псковской области начнут отстранять от работы с 23 июля без сохранения заработной платы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач региона Александр Нестерук.
Документы о количестве вакцинированных в организациях Роспотребнадзор запросит к 23 июля. Руководитель организации, где не вакцинировано необходимое количество сотрудников, заплатит штраф. «Суммы значительные, десятки тысяч», - подытожил Александр Нестерук.
Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Псковской области подписал постановление об обязательной вакцинации 60% сотрудников отдельных сфер.
В нем говорится о необходимости обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям против коронавирусной инфекции следующим категориям граждан:
- работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах торговли, салонов красоты, косметических, СПА-салонах, массажных салонах, банях, фитнес-клубов, бассейнов, соляриев, саун, бытовых услуг, в том числе прачечных и химчисток, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ЖКХ и энергетики, общественного транспорта и такси, детских игровых комнат, театров и кинотеатров и другим. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.
- государственным гражданским гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Псковской области, муниципальным служащим, замещающим должность муниципальных служб Псковской области, работникам органов власти Псковской области и подведомственных им организаций.
Постановление об обязательной вакцинации не распространяется на людей, которые имеют противопоказания к профилактической прививке.
За невыполнение постановления (необеспечение вакцинации работников в установленные сроки) предусмотрена административная ответственность по статье 6.3 КоАП. За невыполнение постановления на ИП может быть наложен штраф до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток, на организации — до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток. Уполномоченные органы за невыполнение указа (непредставление сведений) будут привлекать к ответственности по статье 20.6.1 КоАП (ИП — до 50 тысяч рублей, организации — до 300 тысяч рублей).