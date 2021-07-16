Общество

Непривитых от коронавируса псковичей начнут отстранять от работы с 23 июля

Непривитых от коронавируса жителей Псковской области начнут отстранять от работы с 23 июля без сохранения заработной платы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

«По постановлению срок был установлен 23 июля, когда надо было получить всем первую дозу (прививки от коронавируса - ред.). Будут проводиться проверки с этого момента. Ждем информации от местных администраций. Там, где будет плохо, с тех и начнем», - сказал Александр Нестерук.

Документы о количестве вакцинированных в организациях Роспотребнадзор запросит к 23 июля. Руководитель организации, где не вакцинировано необходимое количество сотрудников, заплатит штраф. «Суммы значительные, десятки тысяч», - подытожил Александр Нестерук.

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Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Псковской области подписал постановление об обязательной вакцинации 60% сотрудников отдельных сфер.

В нем говорится о необходимости обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям против коронавирусной инфекции следующим категориям граждан:





- работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах торговли, салонов красоты, косметических, СПА-салонах, массажных салонах, банях, фитнес-клубов, бассейнов, соляриев, саун, бытовых услуг, в том числе прачечных и химчисток, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ЖКХ и энергетики, общественного транспорта и такси, детских игровых комнат, театров и кинотеатров и другим. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

- государственным гражданским гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Псковской области, муниципальным служащим, замещающим должность муниципальных служб Псковской области, работникам органов власти Псковской области и подведомственных им организаций.



Постановление об обязательной вакцинации не распространяется на людей, которые имеют противопоказания к профилактической прививке.

За невыполнение постановления (необеспечение вакцинации работников в установленные сроки) предусмотрена административная ответственность по статье 6.3 КоАП. За невыполнение постановления на ИП может быть наложен штраф до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток, на организации — до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток. Уполномоченные органы за невыполнение указа (непредставление сведений) будут привлекать к ответственности по статье 20.6.1 КоАП (ИП — до 50 тысяч рублей, организации — до 300 тысяч рублей).