Общество

Часть жителей Псковской области обязали вакцинироваться от коронавируса

Отдельные категории жителей Псковской области обязали пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача по Псковской области Александра Нестерука, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

По его словам, на 25-й неделе 2021 года заболеваемость в регионе выросла по сравнению с предыдущей неделей на 62,1% (на 258 случаев). Наибольший удельный вес заболевших (70%) приходится на трудоспособное население в возрасте от 18 до 65 лет. Из них работающее население — 44%.

За последнюю неделю госпитализировано 216 человек, что на 71% больше, чем за 24-ю неделю.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции Александр Нестерук постановил обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям против коронавирусной инфекции следущим категориям граждан:

Работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах торговли, салонов красоты, косметических, СПА-салонах, массажных салонах, банях, фитнес-клубов, бассейнов, соляриев, саун, бытовых услуг, в том числе прачечных и химчисток, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ЖКХ и энергетики, общественного транспорта и такси, детских игровых комнат, театров и кинотеатров и другим. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Государственным гражданским гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Псковской области, муниципальным служащим, замещающим должность муниципальных служб Псковской области, работникам органов власти Псковской области и подведомственных им организаций.

Кроме того, руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Псковской области в вышеуказанных сферах, в срок до 23 июля Александр Нестерук призвал организовать профилактическое проведение прививок первым компонентом или однокомпанентной вакциной, а в срок до 13 августа — вторым компонентом вакцины не менее 60% сотрудников, а также усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции, обратив особое внимание на проведение профилактических прививок.

Постановление об обязательной вакцинации не распространяется на людей, которые имеют противопоказания к профилактической прививке.

Также Александр Нестерук обратился к администрации Псковской области и призвал обеспечить контроль за обеспечением организациями, индивидуальными предпринимателями вышеуказанных требований и еженедельно предоставлять в управление Роспотребнадзора информацию об исполнении требований постановления.

Администрации также предстоит определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований постановления и организовать активное информирование населения о преимуществах вакцинопрофилактики.