Общество

Юрьевы горы станут центром проведения праздника на 1000-летие Усвят

Юрьевы горы станут центром проведения праздника на 1000-летие Усвят. Об этом сообщает районная газета «Новая жизнь».

С рабочим визитом в Усвятский район приехала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. Вместе с главой Усвятского района Дмитрием Петровым они обсудили формат празднования 1000-летия Усвят.

В связи со сложной эпидситуацией принято решение о локализации всех мероприятий на одной площадке – это открытая территория в урочище Юрьевы горы. На берегу озера Усвятское организуют естественный амфитеатр, установят сцену и светодиодный экран, организуют посадочные места для зрителей с условием соблюдения социальной дистанции.

На основной площадке юбилейных торжеств расположат торговые павильоны с водой и сувенирной продукцией. Праздник пройдет 31 июля. Однако, по словам Ольги Тимофеевой, сложившаяся в последнее время эпидситуация заставила несколько скорректировать программу праздника. В частности, пришлось отказаться от фестиваля исторической реконструкции. Вместе с тем концерт с участием певицы Пелагеи пройдет с соблюдением социальной дистанции и масочного режима

Смотрите также На праздновании 1000-летия Усвят Пелагея исполнит новую композицию

Для зрителей, пребывающих на собственном транспорте, при подъезде на Юрьевы горы со стороны улицы Луговой организуют парковку на 500 мест. Парковка будет располагаться в пешей доступности от места проведения праздника. Кроме этого, от центра поселка до места проведения праздничных мероприятий организуют подвоз зрителей автобусом.

С учетом ограничительных мер вход на праздничные мероприятия будет проходить по пригласительным билетам.

В рамках праздничных мероприятий 31 июля состоится фестиваль имени Ольги Сергеевой, который пройдет на родине певицы в деревне Церковище. В традиционной встрече творческих коллективов примет участие заслуженная артистка РФ Евгения Смольянинова, композитор и исполнительница песен Ольги Сергеевой.

Детской аудитории предложат показ спектаклей областного театра кукол. Усвятские зрители и гости праздника также станут участниками серии мастер-классов для разных возрастных групп.