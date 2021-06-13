Культура

На праздновании 1000-летия Усвят Пелагея исполнит новую композицию

На праздновании 1000-летия Усвят певица Пелагея исполнит новую композицию. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Михаила Ведерникова

31 июля на открытой сцене в центре поселка состоится концерт, где певица исполнит свою новую фольклорную песню исполнительницы народных песен из Усвятского района Ольги Сергеевой. Напомним, ее Пелагея считает своим учителем.

Праздничные мероприятия пройдут в поселке Усвяты 31 июля и 1 августа. В программе запланированы фестиваль исторической реконструкции, концерты, выставки, ярмарки, салют. «Уверен, региональный комитет по культуре приготовит много интересного!» - написал Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что праздник состоится, если в области не будет ухудшения эпидобстановки. «Поэтому еще раз всех призываю пройти вакцинацию, чтобы ничто не смогло омрачить запланированные выходные!» - добавил он.