Общество

«Книгу добра» презентовали в Пскове

Депутат Государственной Думы, руководитель регионального волонтерского центра «Единой России», секретарь областного отделения партии Александр Козловский презентовал «Книгу добра», в которой собрана информация о деятельности волонтеров и меценатов, указаны их имена и фамилии. Об этом с заседания единого волонтерского штаба Псковской области, который проходит 20 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это первое издание, - отметил Александр Козловский. - Планируем ее массово раздать, чтобы она появилась во всех районах. Это хорошая память о сложном времени, которое пройдет — ситуация станет более спокойнее. Это время надо зафиксировать сейчас. Книгу готовы дорабатывать вместе с вами».

В ходе заседания экземпляры «Книги добра» раздали всем присутствующим волонтерам.