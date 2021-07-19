Общество

Александр Козловский призвал волонтеров сплотиться

Депутат Государственной Думы, руководитель регионального волонтерского центра «Единой России», секретарь областного отделения партии Александр Козловский призвал волонтеров сплотиться. Об этом с заседания единого волонтерского штаба Псковской области, который проходит 20 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Наша задача сегодня - объединить усилия, продолжить работу единым массивом волонтерского движения, - отметил Александр Козловский. - Волонтеры, которые помогают справляться с ковидом, во многом и были волонтерами — занимались иной работой, иными задачами, но деятельность, связанной с оказанием помощи и поддержки. Много стало вновь прибывших помощников, кто пришел по зову сердца. Наша задача — сохранить ряды, сплотить их. Каждому найдется возможность проявить себя, оказать помощь ближнему. Каждый из здесь сидящих — неравнодушный человек».

О своей деятельности и роли волонтеров в ней в ходе заседания штаба рассказали руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Михаил Васильев, заместитель руководителя регионального отделения «Союза пенсионеров России Светлана Мельничук, руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Павел Косенков, региональный координатор Фонда продовольствия «Русь» по Псковской области Алеся Михачева, председатель регионального штаба Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина, региональный координатор Псковского регионального отделения ВОД «Волонтёры-медики» Анна Федорова.

Многие из выступающих обращали внимание на то, что многим, в частности пожилым людям, в настоящее время необходима помощь добровольчества.