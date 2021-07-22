Общество

В Пскове начался прием заявок от многодетных семей на получение автомобиля

В Псковской области открыт прием заявок от многодетных семей по отбору 10 кандидатов для предоставления им автомобилей. Критерии участия семей в получении данной меры социальной поддержки были определены накануне, в ходе первого заседания регионального Совета по делам многодетных матерей под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Согласно утвержденным условиям, претендовать на меру поддержки могут социально активные семьи, имеющие 5 и более несовершеннолетних детей, проживающие постоянно на территории Псковской области. При этом семья должна нуждаться в автомобиле или иметь необходимость в улучшении транспортной доступности к школе, детскому саду или учреждениям здравоохранения. При отборе кандидатов будут также учтены достижения детей в учебе, спорте, музыке или искусстве.

Для участия в отборе многодетным семьям необходимо представить в комитет по социальной защите Псковской области в срок до 28 июля 2021 года одним файлом (в формате word или pdf) заявку и необходимые материалы одним из удобных способов: посредством почтового отправления, лично, по адресу: ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180000, кабинет №174, или по адресам электронной почты: op.vasilyeva@social.pskov.ru, gn.zhuravleva@social.pskov.ru.

Контактные телефоны для консультаций: 8(8112) 29-99-98 доб. 158, 8(8112) 29-99-98 доб. 157, 8(8112)29-99-95.