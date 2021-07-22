Общество

Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Истфакт»: Башня-душегубка

Представляем вашему вниманию второй выпуск проекта ПЛН-ТВ «Истфакт».

На этот раз ПЛН расскажет, почему Мстиславскую башню называли башней-душегубкой и как в XVI веке среди ее заключенных оказались подданные татарского царевича.

Уважаемые читатели, если вы знаете познавательную легенду или интересный исторический факт о своем родном крае, который может стать сюжетом следующего выпуска программы «Истфакт», присылайте историю в редакцию ПЛН по адресу электронной почты: redaktor@pln-pskov.ru или в сообщения группы ПЛН в соцсети «ВКонтакте» с пометкой «Истфакт».