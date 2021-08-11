Общество

Великолучан приглашают на световое шоу и дегустацию сладостей

Великолучан приглашают на дегустацию сладостей, которая станет частью праздничной программы в честь года открытия «Луки Парка». Об этом сообщается в группе парка «ВКонтакте».

Фото: группа «Луки Парка»

22 августа парку исполняется 1 год. В этот день для великолучан подготовили сюрпризы и подарки. Так, будет проходить конкурс «Маленький Дино» на лучший костюм динозавра. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно будет найти фотографа (он будет работать на праздничной площадке) и сфотографироваться в костюме. Снимки опубликуют в отдельном альбоме группы «Луки Парка» в соцсети.

В 11:00 и в 15:00 запланирована прогулка с динозавром Лукошей и его другом — крокодилом. В 12:00 и в 14:00 пройдет фотосессия с роботом Бамбалби. Кроме того, все дети получат в подарок гелиевые шары, а в 21:00 состоится световое шоу колеса обозрения с музыкальным сопровождением.