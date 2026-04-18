Митинг в память о Ледовом побоище прошёл на горе Соколиха

Подвигу князя Александра Невского и его войска на льду Чудского озера исполнилось 784 года сегодня, 18 апреля. В честь этого на горе Соколиха прошел памятный митинг. К подножию монументального памятника участники мероприятия возложили гирлянду Славы и цветы. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова.

Отдать дань уважения воинской доблести предков пришли ветераны Вооруженных сил и действующие военнослужащие, представители молодежных патриотических организаций, жители Пскова и Псковского округа, а также официальные лица: заместитель губернатора Ольга Тимофеева, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, благочинный храмов Псковского городского округа, протоиерей Андрей Большанин, врио командира 76 дивизии Юрий Голубович, депутат Собрания нашего округа Андрей Ключко и другие.

«Славные традиции защиты Родины продолжает нынешнее поколение военнослужащих. В этот знаменательный день в 76 дивизии состоялась торжественная церемония вручения Боевого знамени 35 отдельному медицинскому отряду, ордена Суворова 4-му гвардейскому зенитному ракетному полку и ордена Александра Невского 175 отдельному гвардейскому разведывательному батальону. Поздравляем и гордимся!», - подчеркнула Наталья Федорова.

