Общество

Островичи обеспокоены появлением змей в центре города

Жители Острова обеспокоены появлением ужей в парке Победы. Фотографии и видеозапись, на которых запечатлены пресмыкающиеся, опубликованы в группе «Подслушано в Острове» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото/видео здесь и далее: группа «Подслушано в Острове» в социальной сети «ВКонтакте».

«Около места, где продают мороженое, - уточнил местный житель. - Сама продавщица мороженого заявляет, что змеи заползают в коробки с мороженым. Сегодня нашли змею на детской площадке».

В комментариях автору сообщения пояснили, что это всего лишь уж, который не опасен, в отличие от других змей. «Большой червяк», - сравнил один из участников обсуждения.

«Не обижайте ужей, они кусают, только когда защищаются, хоть они и неядовиты, но могут занести заразу в рану», - написал еще один пользователь группы.

«После укуса ужика будете бегать в поликлинику, так как начнется загноение, как после укуса варана», - добавил другой.