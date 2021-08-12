Общество

Новый заместитель появится у руководителя комитета по образованию Псковской области

Новый заместитель появится у руководителя комитета по образованию Псковской области Андрея Ермакова. Об этом сообщает Telegram-канал, приближенный к администрации региона.

«Гор Бутян будет назначен в понедельник заместителем главы комитета по образованию Псковской области, сообщают наши источники», - говорится в сообщении.

Гор Бутян из Москвы, ранее работал в отделе финансового контроля этого же ведомства.

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Напомним, Андрея Ермакова назначили исполняющим обязанности председателя комитета по образованию Псковской области в мае текущего года.