Общество

Борис Елкин прокомментировал ситуацию с затоплением улиц Пскова после дождя

И. п. главы администрации города Пскова Борис Елкин прокомментировал ситуацию с затоплением городских улиц после дождя 15 августа. Комментарий он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Бориса Елкина

«Сегодня в городе Пскове были сильные проливные дожди, много улиц затопило. Ливневая канализации достойно справилась с объемом воды», - написал Борис Елкин.

По его словам, на настоящий момент остались локальные участки, которые требуют вмешательства людей и специальной техники для принудительной откачки или прочистки ливневых стоков.