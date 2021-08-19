Общество

Экс-председатели Общественной палаты Псковской области стали ее экспертами

Экс-председатели Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов и Анатолий Мультах стали ее экспертами. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила председатель региональной Общественной палаты Наталья Горбачева.

«Не мне оценивать имидж палаты, но на сегодняшний день я могу сказать, что она окончательно состоялась и действует. А ее уважаемые бывшие председатели Валерий Федорович (Павлов — ред.) и Анатолий Иосифович (Мультах — ред.) предложили быть экспертами в деятельности палаты, и общим решением это предложение приняли», - рассказала Наталья Горбачева.

По словам Натальи Горбачевой, новые люди в составе палаты внесли в нее новые тенденции и мысли. «Сейчас идет напряженный период выборов, вместе с тем идет становление палаты. Аппарат прекрасно работает: новый состав обновился, старые кадры помогают словом делом, ведь у них есть опыт. Сейчас мы начали отвечать на вопросы жителей и открыты для любого взаимодействия», - подчеркнула председатель Общественной палаты региона.

Напомним, в Общественной палате Псковской области частично обновился состав. Наталья Горбачева рассказала, что сейчас в ней состоят 36 членов, 12 из которых были предложены губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, 12 — Псковским областным Собранием депутатом, также 12 членов предложили общественные организации региона. Двух человек в палату доизбрали в начале августа.

Смотрите также В Пскове доизбрали членов Общественной палаты региона

Наталья Горбачева также добавила, что на сегодняшний день два члена Общественной палаты региона подали документы на участие в выборах. «Из-за этого могут быть вопросы, но мы будем решать их по мере поступления», - сказала она.