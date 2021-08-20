Общество

В России утвердили правила экспертизы молока при продаже на рынке

Ветеринарно-санитарная экспертиза молока и молочных продуктов, предназначенных для переработки или розничной продажи на рынках, будет проводиться по новым правилам*. Проверять перед реализацией на рынках будут только продукты непромышленного изготовления. Об этом сообщает garant.ru.

Назначать проведение экспертизы будут специалисты Госветслужбы. Затем производится забор образцов, при этом предприниматель должен оказывать содействие.

В рамках экспертизы будут проверять как представленные документы и сведения, так и само молоко или продукты из него. В обязательном порядке представляется информация о том, какие лекарства давали животным и соблюдены ли сроки их выведения из организма.

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Срок проведения экспертизы по общему правилу не должен превышать трех часов с момента отбора проб (если проверяется молоко для переработки) или с момента принятия решения о проведении экспертизы (если речь о продуктах, продаваемых на рынке).

Периодичность проведения экспертизы такова:

каждая партия проверяется на консистенцию, вкус и запах, цвет, температуру, долю жира и белка, плотность и кислотность;

не реже одного раза в 10 дней молоко и молочные продукты исследуют на содержание лейкоцитов, эритроцитов и других соматических клеток. Молоко для переработки проверяют также на наличие антибиотиков;

не реже одного раза в 6 месяцев – на содержание антибиотиков, радионуклидов и микроорганизмов. Молоко для переработки изучают и на содержание токсинов (в том числе от плесени), пестицидов и кишечной палочки (включая ее патогенные формы).

Для молока, реализуемого на рынке, есть также дополнительное исследование на бруцеллез (не реже раза в месяц).

Информация о результатах экспертизы заносится в федеральную ГИС в области ветеринарии.

Нововведения вступят в силу с 1 марта 2022 года и будут действовать до 1 марта 2028 года.

*приказ Минсельхоза России от 28 июня 2021 года №421.