Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
рассчитайся по порядку!
реализация нацпроекта «Здравоохранение»
металлоконструкции по ТЗ и простому эскизу
Акция к 1 сентября «Дети вместо цветов»
памятка - собираем ребенка в школу
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
от Парома до Ивана
 
 
 
ещё Общество 20.08.2021 10:220 Международная конференция местных сообществ «Укрепляем мир общинами» открылась в Пскове 20.08.2021 15:480 В России утвердили правила экспертизы молока при продаже на рынке 20.08.2021 15:460 О ТОСах и добрососедстве 20.08.2021 15:201 Перерасчет страховой пенсии сделают для 47 тысяч пенсионеров Псковской области 20.08.2021 14:454 Педагоги и воспитатели в Псковской области получат денежную выплату к 1 сентября 20.08.2021 14:350 Псковских грибников со стажем призвали дать советы по безопасному поведению в лесу
 
 
 
Самое популярное 15.08.2021 11:1512 На 46-м году жизни скончался известный псковский радиоведущий Андрей Христофоров 15.08.2021 20:4014 Борис Елкин прокомментировал ситуацию с затоплением улиц Пскова после дождя 16.08.2021 11:067 В Пскове на перекрестке Рижский - Юбилейная действует новая схема движения 13.08.2021 23:107 Фотофакт: Водитель влетел в «кольцо» у «Акваполиса» в Пскове 14.08.2021 15:1711 Новый заместитель появится у руководителя комитета по образованию Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В России утвердили правила экспертизы молока при продаже на рынке

20.08.2021 15:48|ПсковКомментариев: 0

Ветеринарно-санитарная экспертиза молока и молочных продуктов, предназначенных для переработки или розничной продажи на рынках, будет проводиться по новым правилам*. Проверять перед реализацией на рынках будут только продукты непромышленного изготовления. Об этом сообщает garant.ru.

Назначать проведение экспертизы будут специалисты Госветслужбы. Затем производится забор образцов, при этом предприниматель должен оказывать содействие.

В рамках экспертизы будут проверять как представленные документы и сведения, так и само молоко или продукты из него. В обязательном порядке представляется информация о том, какие лекарства давали животным и соблюдены ли сроки их выведения из организма.

Смотрите также
19.08.2021 11:000 Псковские эксперты нашли антибиотик в коровьем молоке

Срок проведения экспертизы по общему правилу не должен превышать трех часов с момента отбора проб (если проверяется молоко для переработки) или с момента принятия решения о проведении экспертизы (если речь о продуктах, продаваемых на рынке).

Периодичность проведения экспертизы такова:

  • каждая партия проверяется на консистенцию, вкус и запах, цвет, температуру, долю жира и белка, плотность и кислотность;
  • не реже одного раза в 10 дней молоко и молочные продукты исследуют на содержание лейкоцитов, эритроцитов и других соматических клеток. Молоко для переработки проверяют также на наличие антибиотиков;
  • не реже одного раза в 6 месяцев – на содержание антибиотиков, радионуклидов и микроорганизмов. Молоко для переработки изучают и на содержание токсинов (в том числе от плесени), пестицидов и кишечной палочки (включая ее патогенные формы).

Для молока, реализуемого на рынке, есть также дополнительное исследование на бруцеллез (не реже раза в месяц).

Информация о результатах экспертизы заносится в федеральную ГИС в области ветеринарии.

Нововведения вступят в силу с 1 марта 2022 года и будут действовать до 1 марта 2028 года.

*приказ Минсельхоза России от 28 июня 2021 года №421.

Теги: #молоко #молочное производство #исследование
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Стоит ли ограничить кикшеринг (аренду электросамокатов)?
В опросе приняло участие 200 человек
20.08.2021, 15:480 В России утвердили правила экспертизы молока при продаже на рынке 20.08.2021, 15:460 О ТОСах и добрососедстве 20.08.2021, 15:330 Выставку к столетию Бориса Скобельцына открывают в «Михайловском» 20.08.2021, 15:270 Значение «августовского путча» в истории обсудили участники круглого стола на «Эхо Москвы» в Пскове
20.08.2021, 15:201 Перерасчет страховой пенсии сделают для 47 тысяч пенсионеров Псковской области 20.08.2021, 15:090 В Wildberries заявили о давлении зарубежных платежных систем на российские банки 20.08.2021, 15:030 «Снятие порчи» довело великолукскую мошенницу до суда 20.08.2021, 15:000 Псковичам предлагают сделать свой путь на работу более выгодным
20.08.2021, 14:500 «Особое мнение»: 30-летие создания ГКЧП. ВИДЕО 20.08.2021, 14:454 Педагоги и воспитатели в Псковской области получат денежную выплату к 1 сентября 20.08.2021, 14:350 Псковских грибников со стажем призвали дать советы по безопасному поведению в лесу 20.08.2021, 14:270 Все школы Псковской области прошли приемку к новому учебному году
20.08.2021, 14:070 Wildberries назвала клеветой и «черным пиаром» сообщение о «рабах» на складе 20.08.2021, 14:000 В СНГБ рассказали о новом мошенничестве с использованием «зарубежных счетов» 20.08.2021, 13:550 Карантин по бешенству ввели в Печорах 20.08.2021, 13:500 Михаил Ведерников принял участие в совещании Татьяны Голиковой о готовности школ к новому учебному году
20.08.2021, 13:405 Нужна ли Пскову концепция развития велоинфраструктуры? 20.08.2021, 13:260 Итоги проекта «Нам лет...!» подвели в Пскове 20.08.2021, 13:180 Вахту памяти проведут в Невельском районе в 2022 году 20.08.2021, 13:101 Глава Великих Лук поделился опытом работы института общественных советников
20.08.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция круглого стола, посвященного 30-летию ГКЧП 20.08.2021, 13:001 «1С:ДиректБанк» – новый сервис для предпринимателей от СНГБ 20.08.2021, 12:521 Женщина пострадала при съезде автомобиля в кювет в Гдовском районе 20.08.2021, 12:481 Автомобильная поэма: как стать сильным директором автосервиса за три года
20.08.2021, 12:330 Компания «Криогаз-Псков» планирует строительство второй очереди завода сжиженного газа 20.08.2021, 12:291 Псковичам советуют избегать визитов в МРЭО утром во вторник и в субботу 20.08.2021, 12:170 Великолукская полиция раскрыла несколько краж из гаражных кооперативов 20.08.2021, 12:041 Значение событий августа 1991-го в истории обсудят участники круглого стола на «Эхо Москвы» в Пскове
20.08.2021, 12:000 Псковичам предлагают купить жилье с выгодой 20.08.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 20.08.2021, 11:353 Александр Козловский: ТОСы – это кадровый резерв для местного самоуправления 20.08.2021, 11:260 COVID-19 унес жизни еще четырех человек в Псковской области
20.08.2021, 11:220 Жителя Новосокольнического района будут судить за избиение жены 20.08.2021, 11:172 Сытный завтрак школьника: 5 полезных рецептов на утро 20.08.2021, 11:141 Главы сельских поселений перестали бояться ТОСов — Валентина Понизовская 20.08.2021, 11:050 «Хайпожоры»: Псковская Венеция и политические страсти в соцсетях
20.08.2021, 11:042 Александр Котов призвал органы местного самоуправления поддерживать инициативы ТОСов  20.08.2021, 11:000 Профсоюз приглашает псковичей на тренировки по северной ходьбе 20.08.2021, 10:478 Михаила Ведерникова назвали «настоящим народным губернатором» 20.08.2021, 10:431 Фотофакт: Дерево упало на улице Юбилейной в Пскове
20.08.2021, 10:360 Михаил Ведерников: Тема ТОСов имеет для Псковской области особое стратегическое значение 20.08.2021, 10:320 Пскович украл бутылку спиртного и ударил ею сотрудника магазина по голове 20.08.2021, 10:220 Международная конференция местных сообществ «Укрепляем мир общинами» открылась в Пскове 20.08.2021, 10:154 Лишь 2% жителей СЗФО добираются до работы на электросамокатах
20.08.2021, 10:070 Брата с сестрой осудили за дачную кражу в Островском районе 20.08.2021, 10:002 В России прогнозируют рост цен на виноград не менее чем на 30% в текущем сезоне 20.08.2021, 09:480 Автомобиль с пьяным водителем перевернулся на крышу в Новосокольническом районе 20.08.2021, 09:370 Движение транспорта ограничат на улице Школьной в Пскове с 23 августа
20.08.2021, 09:240 Несколько человек потерялись в лесах Псковской области за минувшие сутки 20.08.2021, 09:020 Водитель «Киа» не учел погодные условия и столкнулся с «Фордом» в Плюсском районе 20.08.2021, 08:560 Пожар в пятикомнатной квартире произошел в Пскове ночью 20.08.2021, 08:510 Молодой водитель «Лады» пострадал при столкновении с деревом в Куньинском районе
20.08.2021, 08:461 В Пскове готовятся к возобновлению подачи горячего водоснабжения 20.08.2021, 08:310 Лучших водителей пожарных машин определили в Псковской области 20.08.2021, 08:154 Беременные хорошо переносят вакцинацию «Спутником V» – эксперт 20.08.2021, 08:000 Начала работу горячая линия по вопросам видеонаблюдения на выборах в Госдуму
20.08.2021, 07:450 Более 130 тысяч жителей Псковской области прошли вакцинацию от COVID-19 20.08.2021, 07:308 Вакцинированные туристы из России не могут посетить Таиланд без карантина 20.08.2021, 07:150 Синоптики предсказали рост температуры в Европе 20.08.2021, 07:009 В Псковской области остается актуальной проблема позднего обращения за медпомощью больных COVID-19
19.08.2021, 23:000 В Росреестре напомнили, в каких случаях необходимо оформление технического плана 19.08.2021, 22:371 Псковские архивисты опубликовали показания очевидцев о зверствах нацистов близ салотопки 19.08.2021, 22:190 Псковичей призвали требовать выдачу кассовых чеков за покупки 19.08.2021, 22:000 Почти 50 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю
19.08.2021, 21:501 75% сотрудников ООО «СитиИнвестГрупп» привились от коронавируса в Пскове 19.08.2021, 21:440 Псковичи могут поделиться воспоминаниями о защитниках блокадного Ленинграда 19.08.2021, 21:233 Майндмашину используют в себежской колонии для развития творческих способностей 19.08.2021, 21:002 Фермеры приступили к уборке льна-долгунца в Псковской области
19.08.2021, 20:420 Псковский театр драмы покажет «Смерть Тарелкина» на всероссийском фестивале в Москве 19.08.2021, 20:210 «Михайловское» приглашает на рандеву 19.08.2021, 20:000 Детская библиотека в Великих Луках станет модельной 19.08.2021, 19:420 Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в Пскове 20-22 августа
19.08.2021, 19:230 Псковича осудили за ложные сообщения о готовящихся взрывах 19.08.2021, 19:000 Псковичам напомнили правила регистрации перехода прав на недвижимость 19.08.2021, 18:453 Зачем молодежь идет в политику? 19.08.2021, 18:430 Псковский губернатор отметил положительную динамику по восстановлению рынка труда
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.