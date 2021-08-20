В России утвердили правила экспертизы молока при продаже на рынке

Ветеринарно-санитарная экспертиза молока и молочных продуктов, предназначенных для переработки или розничной продажи на рынках, будет проводиться по новым правилам*. Проверять перед реализацией на рынках будут только продукты непромышленного изготовления. Об этом сообщает garant.ru.
Назначать проведение экспертизы будут специалисты Госветслужбы. Затем производится забор образцов, при этом предприниматель должен оказывать содействие.
В рамках экспертизы будут проверять как представленные документы и сведения, так и само молоко или продукты из него. В обязательном порядке представляется информация о том, какие лекарства давали животным и соблюдены ли сроки их выведения из организма.
Срок проведения экспертизы по общему правилу не должен превышать трех часов с момента отбора проб (если проверяется молоко для переработки) или с момента принятия решения о проведении экспертизы (если речь о продуктах, продаваемых на рынке).
Периодичность проведения экспертизы такова:
Для молока, реализуемого на рынке, есть также дополнительное исследование на бруцеллез (не реже раза в месяц).
Информация о результатах экспертизы заносится в федеральную ГИС в области ветеринарии.
Нововведения вступят в силу с 1 марта 2022 года и будут действовать до 1 марта 2028 года.
*приказ Минсельхоза России от 28 июня 2021 года №421.