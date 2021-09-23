Общество

Почти 20 млн рублей направят на разработку проекта реконструкции школы в Смуравьево-2

Почти 20 млн рублей направят на разработку проекта реконструкции здания школы с дошкольным отделением в поселке Смуравьево-2 Гдовского района. Соответствующая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Здание 1971 года постройки должно будет принять 150 учеников и 100 детей дошкольного возраста. Сроки строительства: 2022-2023 годы. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта — 180 млн рублей (оборудование для помещений школы — 26 млн 700 тысяч рублей)

Начальная цена контракта на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации составляет 18 млн 666 тысяч 667 рублей. Источники финансирования: областной бюджет – 99%, местный бюджет – 1%.