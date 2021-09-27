Общество

Напротив администрации в Острове заметили змею

Напротив администрации в Острове заметили змею. Об этом сообщил очевидец в группе «Подслушано в Острове» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Игорь Жарков / «Подслушано в Острове»

По словам очевидца, фото он сделал на улице Островских Молодогвардейцев напротив здания администрации. Не всех местных жителей удивило появление пресмыкающегося в этом районе города. «Там прудов и канав с водой много, есть, где жить ужам», - написал один из подписчиков сообщества.

На пост в группе отреагировала и районная администрация. «Органы местного самоуправления не имеют полномочий по отлову змей. На территории Островского района, к сожалению, отсутствуют специализированные организации и специалисты, на профессиональной основе занимающиеся отловом змей», - говорится в ответе.

Напомним, что в этом году это не первый случай, когда в Острове появляются змеи. Ранее они были замечены на других улицах города, а также в парке Победы.