Общество

Михаил Ведерников: Если слабое здоровье – в места повышенного риска заболевания ходить нельзя

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона ответил на популярный вопрос про «медотвод». «Если слабое здоровье – в места повышенного риска заболевания ходить нельзя, - сказал Михаил Ведерников. - Именно туда будет ограничиваться вход для невакцинированных и неболевших».

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Также в обращении глава региона ответил на несколько популярных вопросов, например как получить QR-код. «Он автоматически генерируется после прохождения вакцинации в личном кабинете на Госуслугах, - рассказал губернатор Псковской области. - Затем достаточно паспорта, чтобы подтвердить его подлинность».

В случае если человек привился, а сертификата нет, нужно обратиться в службу технической поддержки портала госуслуг.

Подтвердить факт вакцинации нужно будет при посещении учреждений культуры. Это может быть бумажный сертификат, QR-код на телефоне или в распечатанном виде. У переболевших, в свою очередь, должна быть справка о перенесенной болезни. Михаил Ведерников отметил, что QR-коды это ссылка на сертификат, которую удобно хранить в смартфоне.

Код нужен только для граждан от 18 лет. Детям не требуется. Требования также распространяются на гостей региона, туристов.

Глава региона объяснил рост числа заболевших коронавирусом при высоком уровне вакцинации. «Ответ довольно простой: потому что мы не достигли требуемых показателей, - рассказал глава региона. - На сегодняшний день план по уровню вакцинации выполнен лишь на 48%. У нас не сформировался коллективный иммунитет, вирус продолжает широко ходить по популяции и адаптироваться к новым условиям».