Общество

В облздраве объяснили, почему врачи не успевают на вызовы к пациентам

Ковид-бригады физически не успевают обслуживать возросшее количество пациентов. Об этом сообщил представитель комитета по здравоохранению Псковской области в Instagram-аккаунте губернатора.

Подписчик посетовал, что долго ждет врача на дом. «Кто-нибудь разберется? Или опять бла-бла-бла?!» - выразил он свое негодование.

«В связи с текущей эпидобстановкой очень возросла нагрузка на врачей, которых и так не хватает, а пациентов - несколько сотен в день. Врачи и ковид-бригады работают с утра и до позднего вечера, обслуживают всех, да, к сожалению, с задержками. Им просто физически не успеть ко всем приехать за один день. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию», - ответил представитель регионального комитета по здравоохранению.