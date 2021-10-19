Жители Псковской области ощутят зиму ближе к 25 октября

Жители псковского региона ощутят проявление зимы ближе к 25 октября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.
По ее словам, в ближайшие дни ожидается «более мягкая» погода, которая будет сопровождаться дождями, а после синоптики прогнозируют возвращение погодных условий к тому состоянию, которое было в начале недели.
Ранее Тала Нещадимова сообщала, что первый снег в Псковской области ожидается на последней неделе октября. Между тем в Санкт-Петербурге и в Москве он выпал уже 19 октября.