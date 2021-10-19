Общество

Псков готовится встретить первый снег вслед за Петербургом

Первый снег в Псковской области ожидается на последней неделе октября, сообщила корреспонденту Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова. Между тем в Санкт-Петербурге и в Москве он выпал уже сегодня, 19 октября.

«Первый снег может выпасть уже в последней пятидневке октября. Там будут смешанные температуры. Ночные до -5 градусов, а дневные - от 0 до +5 градусов. Если учесть, что это часы максимального прогрева, можно говорить о том, что там уже возможны осадки в виде снега», - отметила Тала Нещадимова.

По ее словам, в ближайшие дни в регионе прогнозируется изменение характера погоды. «С завтрашнего дня приближается теплая воздушная масса, поэтому среда и четверг будут достаточно теплыми. В четверг возможен прогрев до 10 градусов, поэтому осадки будут в виде дождей, от небольших до умеренных. К выходным вернется малооблачная погода, такая, какая была у нас в последние дни. И ночью, и днем температура будет в районе 0 +5 градусов, и, вероятнее всего, будет пасмурно», - сказала Тала Нещадимова.

А жители Санкт-Петербурга увидели первый снег уже сегодня, пишет портал dp.ru. Судя по фото и видео в социальных сетях, замело северные районы города. Правда, снег моментально растаял. По состоянию на 9.30 температура воздуха в Северной столице составляла +3 градуса. Добавим, что год назад первый снег в городе на Неве тоже выпал 19 октября.

По информации, опубликованной РИА Новости, первый снег выпал 19 октября и в Москве. Синоптики спрогнозировали, что на текущей неделе погода в центре европейской части России будет переменчивой.