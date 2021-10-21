Общество

Осенние каникулы в школах Псковской области начнутся с 25 октября

Осенние каникулы в школах Псковской области начнутся с 25 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с и. о. председателя регионального комитета по образованию Андреем Ермаковым. Они рассмотрели, в частности, эпидемиологическую обстановку в сфере образования и реализацию мер противовирусной безопасности.

«В целях обеспечения должного уровня профилактических мер против распространения COVID-19 во всех районах области каникулы начнутся с 25 октября. В случае утверждения министерством просвещения дополнительных осенних каникул в общеобразовательных организациях страны на период до 7 ноября, мы обеспечим двухнедельный цикл с минимизацией социальных контактов педагогов и учащихся», — отметил Андрей Ермаков.

Михаил Ведерников поручил и. о. председателя профильного комитета организовать проведение разъяснительной работы с руководством школ и родителями учеников о максимальном сокращении контактов между детьми в каникулярный период. Губернатор подчеркнул, что в сложившейся ситуации каникулы — это не только возможность отдохнуть, но и способ защитить себя и своих близких от заболевания новой коронавирусной инфекцией и ОРВИ.