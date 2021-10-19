Общество

В российских школах объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября

В российских школах с 30 октября по 7 ноября планируется объявить каникулы, дистанционного обучения в этот период не будет. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Минпросвещения РФ «Большая перемена».

«В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику», - говорится в сообщении.

Уточняется, что никакого дистанционного обучения в эти дни не предусматривается - дети будут отдыхать с родителями.

В сообщении отмечается, что у большинства российских школьников, которые учатся по четвертной системе, каникулы как раз и попадают на нерабочие дни - заканчивается первая четверть. Но есть регионы, например, Московская область, где школьники учатся по модульной системе: 5 недель учебы и потом одна неделя каникул. По графику в таких школах неделя отдыха начинается 15 ноября. Нерабочая неделя в таком случае приплюсуется к действующей каникулярной сетке, передает РИА Новости.

«В регионах, где нерабочий период будет объявлен раньше 30 октября, Минпросвещения рекомендует и эти дни включить в каникулы. Школам при этом нужно будет предусмотреть корректировку образовательных программ», - уточнили в министерстве.

В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о «нерабочих» днях в период с 30 октября по 7 ноября. Руководители субъектов Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах, вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября.