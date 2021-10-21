Общество

Предзимье вернется на Северо-Запад России к концу недели

Предзимье вернется на Северо-Запад России к концу недели, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Потепление, которое сейчас охватило Русскую равнину, очень быстро закончится. Ведь в регион пробьется еще один циклон, тоже североатлантический. Он спровоцирует очередное арктическое вторжение, и, увы, испортит жителям региона выходные. К воскресенью выше +10°С будет только на юге ЕТР, а вот в Центр и на Северо-Запад вернется предзимье: в полуденные часы 0...+5°С», - рассказали синоптики.

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Ранее начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова сообщала Псковской Ленте Новостей, что ощутимые проявления зимы в Псковской области ожидаются ближе к 25 октября.

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Сегодня, 22 октября, в Псковской области воздух прогреется до +5...+10°С. Ожидается западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.