ВТБ предложит клиентам других банков бесплатно «протестировать» свои продукты и сервисы

ВТБ запускает для клиентов других банков упрощенную версию ВТБ Онлайн. Она включает в себя 25 наиболее популярных функций для повседневных платежей и переводов, позволит пройти регистрацию только по номеру телефона, моментально получить карту банка и совершать операции без дополнительной идентификации на сумму до 15 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
По оценкам ВТБ, только за первый год упрощенной версией программы воспользуются до 750 тысяч клиентов других банков.
ВТБ Онлайн для клиентов других банков на этапе запуска включает в себя 5 финансовых и 20 нефинансовых сервисов. Клиенту доступен моментальный выпуск бесплатной цифровой карты ВТБ. Доставку ее физического аналога можно заказать с курьером. Пользователи смогут мгновенно и бесплатно совершать переводы с карты на карту по России и более чем в 100 стран мира, без комиссии проводить оплату коммунальных услуг, мобильной связи, платежи по штрафам ГИБДД, привязать карту стороннего банка, получать кешбэк за покупки.
Кроме того, доступно оформление заявки на ипотеку, получение кредита наличными, автокредита или кредитной карты. Сервис позволит оформить сим-карту ВТБ Мобайл и взять в аренду велосипед у «Велобайка». Также в ноябре у клиентов появится возможность пополнять и снимать деньги с карт в банкоматах по технологии NFC.
Член правления ВТБ Святослав Островский добавил, что новый сервис позволит клиентам других банков мгновенно получить доступ к большинству самых востребованных финансовых продуктов и услуг ВТБ, включая мобильный банк ВТБ Онлайн.
По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика, ВТБ в рамках цифровой трансформации создает решения, которые являются основой для реализации стратегических целей банка.
Мгновенный доступ к продуктам и услугам ВТБ можно получить, скачав ВТБ Онлайн. Для регистрации достаточно ввести номер телефона, ФИО и дату рождения. Затем пользователь сможет моментально выпустить цифровую Мультикарту с бесплатным обслуживанием. Ее можно без комиссий пополнять с карт других российских банков или привязать к любому Pay-сервису. За покупку по ней ВТБ начислит до 1,5% кешбэка при подключении опции лояльности. Для полного доступа ко всем услугам и продуктам ВТБ, пользователям необходимо будет заказать пластиковую карту, оформить ее доставку с курьером или забрать в офисе банка. Клиенты, прошедшие полную идентификацию, получат 1 000 рублей на счет после первой покупки по дебетовой карте.