Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
псков лучший кофе
доставка еды в пскове
«Справедливая Россия» возвращает деньги
морально сильные
детские прививки польза или риск?
топи печь правильно
Концерт рок-группы «Ария»
защити дачу от воров
выбор в пользу жизни
Телефон прямого эфира 56-73-72
декодируем QR-реальность
работа затылком
 
 
 
ещё Общество 08.11.2021 06:591 Более 52 тысяч псковичей смогли за время пандемии победить COVID-19 08.11.2021 12:500 Скончался почетный гражданин Псковского района Зиновий Ольман 08.11.2021 12:411 Псковичка попросила увеличить количество номерков в детской стоматологии 08.11.2021 12:330 Школьник из Пскова разработал проект по созданию умного магазина 08.11.2021 12:290 ВТБ предложит клиентам других банков бесплатно «протестировать» свои продукты и сервисы 08.11.2021 12:230 Гдовский центр сообщил о пропаже аиста с розовым кольцом
 
 
 
Самое популярное 01.11.2021 13:1111 Компания «Мессиер» планирует возродить в Псковской области льняное производство 03.11.2021 12:030 Почти 285 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 02.11.2021 15:079 Памятник Петру I отливают в Пскове 01.11.2021 14:199 Самолет столкнулся с косулей на взлетно-посадочной полосе в Пскове 06.11.2021 00:1910 Опубликованы фотографии с места ДТП с тремя погибшими в Псковском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

ВТБ предложит клиентам других банков бесплатно «протестировать» свои продукты и сервисы

08.11.2021 12:29|ПсковКомментариев: 0

ВТБ запускает для клиентов других банков упрощенную версию ВТБ Онлайн. Она включает в себя 25 наиболее популярных функций для повседневных платежей и переводов, позволит пройти регистрацию только по номеру телефона, моментально получить карту банка и совершать операции без дополнительной идентификации на сумму до 15 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

По оценкам ВТБ, только за первый год упрощенной версией программы воспользуются до 750 тысяч клиентов других банков.

ВТБ Онлайн для клиентов других банков на этапе запуска включает в себя 5 финансовых и 20 нефинансовых сервисов. Клиенту доступен моментальный выпуск бесплатной цифровой карты ВТБ. Доставку ее физического аналога можно заказать с курьером. Пользователи смогут мгновенно и бесплатно совершать переводы с карты на карту по России и более чем в 100 стран мира, без комиссии проводить оплату коммунальных услуг, мобильной связи, платежи по штрафам ГИБДД, привязать карту стороннего банка, получать кешбэк за покупки.

Кроме того, доступно оформление заявки на ипотеку, получение кредита наличными, автокредита или кредитной карты. Сервис позволит оформить сим-карту ВТБ Мобайл и взять в аренду велосипед у «Велобайка». Также в ноябре у клиентов появится возможность пополнять и снимать деньги с карт в банкоматах по технологии NFC.

«По нашей оценке, в среднем каждый житель России обслуживает свои счета в двух банках. Потенциально эта цифра может быть и выше, но бесплатно "протестировать" финансовые услуги других игроков зачастую крайне сложно. Это связано с определенными ограничениями – вам обязательно нужно быть клиентом понравившегося банка, пройти идентификацию личности и заключить с ним договор обслуживания. Но, как минимум, на первом этапе для вас это может быть неудобно, затратно и долго. Мы предлагаем клиентам других банков революционно новый подход – теперь вы можете бесплатно воспользоваться нашими базовыми услугами и сервисами, и если вам все понравится – стать нашим пользователем без ограничений», – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Член правления ВТБ Святослав Островский добавил, что новый сервис позволит клиентам других банков мгновенно получить доступ к большинству самых востребованных финансовых продуктов и услуг ВТБ, включая мобильный банк ВТБ Онлайн.

«Пользователи смогут моментально и бесплатно совершать денежные переводы с карты на карту по России и более чем в 100 стран мира, оплачивать без комиссии коммунальные услуги, мобильную связь, штрафы ГИБДД и многое другое. Мы видим, как растет спрос на эти сервисы среди наших действующих клиентов, – в сентябре они совершили на 132% больше переводов, чем годом ранее, платежей – на 71%. При этом, чтобы получить дополнительные преимущества, можно в любой момент заказать классическую карту ВТБ, которую привезут курьерской доставкой или подготовят к выдаче в офисе банка. С появлением новой возможности мы рассчитываем увеличить аудиторию и клиентов – по нашим прогнозам, только за первый год после запуска этот сервис позволит привлечь до 750 тысяч новых пользователей», – подчеркнул он.

По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика, ВТБ в рамках цифровой трансформации создает решения, которые являются основой для реализации стратегических целей банка.

«Один из ее основных приоритетов – возможность обеспечивать 100% доступности финансовых услуг онлайн. В ходе трансформации уже полностью перестроена ИТ-инфраструктура, изменена модель работы ИТ-специалистов, ускорен ввод новых продуктов и сервисов для наших клиентов. Благодаря новому решению, разработанному на основе современного технологического стека, мы предоставляем возможность оценить удобства наших сервисов и клиентам других банков», – сообщил он.

Мгновенный доступ к продуктам и услугам ВТБ можно получить, скачав ВТБ Онлайн. Для регистрации достаточно ввести номер телефона, ФИО и дату рождения. Затем пользователь сможет моментально выпустить цифровую Мультикарту с бесплатным обслуживанием. Ее можно без комиссий пополнять с карт других российских банков или привязать к любому Pay-сервису. За покупку по ней ВТБ начислит до 1,5% кешбэка при подключении опции лояльности. Для полного доступа ко всем услугам и продуктам ВТБ, пользователям необходимо будет заказать пластиковую карту, оформить ее доставку с курьером или забрать в офисе банка. Клиенты, прошедшие полную идентификацию, получат 1 000 рублей на счет после первой покупки по дебетовой карте.

Теги: #банк #ВТБ #программа
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что для вас День народного единства?
В опросе приняло участие 485 человек
08.11.2021, 12:500 Скончался почетный гражданин Псковского района Зиновий Ольман 08.11.2021, 12:490 Железнодорожный проезд в Пскове отремонтировали после обращения в прокуратуру 08.11.2021, 12:411 Псковичка попросила увеличить количество номерков в детской стоматологии 08.11.2021, 12:350 Пьяного водителя «Мерседеса» остановили полицейские в Великих Луках
08.11.2021, 12:330 Школьник из Пскова разработал проект по созданию умного магазина 08.11.2021, 12:320 Из-за болезни водителей отменили рейсы автобуса Дедовичи — Чернецово 08.11.2021, 12:290 ВТБ предложит клиентам других банков бесплатно «протестировать» свои продукты и сервисы 08.11.2021, 12:241 Семь человек погибли в ДТП на псковских дорогах за неделю
08.11.2021, 12:230 Гдовский центр сообщил о пропаже аиста с розовым кольцом 08.11.2021, 12:150 Псковичам рассказали, как проверить расход электричества на общедомовые нужды 08.11.2021, 12:030 Сильный мокрый снег ожидается в Псковской области 08.11.2021, 11:521 Пскович украл 11 пачек сливочного масла
08.11.2021, 11:380 Еще семь человек в Псковской области стали жертвами COVID-19 08.11.2021, 11:363 Около 160 нарушений ограничительных мер выявили в Псковской области за неделю 08.11.2021, 11:331 «Постскриптум»: Попытки возрождения льноводства в Псковской области и ноябрьские праздники 08.11.2021, 11:170 По факту ДТП с тремя погибшими в Псковском районе ведется проверка
08.11.2021, 11:137 Интерактив: Ковидная давка 08.11.2021, 10:565 Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП на дороге Порхов - Успенье 08.11.2021, 10:530 Росгвардейцы задержали великолучанина за кражу водки 08.11.2021, 10:500 Жителя Пыталовского района без водительских прав наказали за нетрезвую езду
08.11.2021, 10:450 Великолучанка побила два мировых рекорда по зимнему плаванию 08.11.2021, 10:413 QR-коды о вакцинации стали недействительными из-за технического сбоя на «Госуслугах» 08.11.2021, 10:340 Восемь человек задержали в Полистовском заповеднике за незаконный сбор клюквы 08.11.2021, 10:327 Чем маются псковские политики в соцсетях после выборов
08.11.2021, 10:190 Девушка пострадала при съезде автомобиля в кювет в Дедовичском районе 08.11.2021, 10:130 Самбисты из Псковской области стали призерами турнира в городе Ржеве 08.11.2021, 10:071 Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за мощного ветра 08.11.2021, 10:000 Псковички завоевали медали на соревнованиях по вольтижировке в Петербурге
08.11.2021, 09:460 Экскаватор загорелся от удара электротоком в Себежском районе 08.11.2021, 09:400 Рассылка уведомлений для уплаты налогов завершилась в Псковской области 08.11.2021, 09:342 Автомобиль травмировал женщину на переходе в Овсище. ФОТО 08.11.2021, 09:270 Взрывоопасные предметы искали на территории Снетогорского монастыря
08.11.2021, 09:170 В России предложили компенсировать ветеранам 100% платы за ЖКУ 08.11.2021, 09:100 Руководители псковских шахматных клубов стали участниками «всеобуча» 08.11.2021, 08:550 Жителя Палкинского района осудили за кражу денег у знакомой 08.11.2021, 08:440 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове
08.11.2021, 08:4012 Псковский губернатор призвал привиться и пообещал минимум ограничений на Новый год 08.11.2021, 08:200 Более трети жителей Северо-Запада негативно относятся к употреблению феминитивов 08.11.2021, 08:005 Новый сертификат о вакцинации от COVID-19 вводят в России с 8 ноября 08.11.2021, 07:381 Россия может разрешить беспошлинный ввоз мяса
08.11.2021, 07:190 Гинцбург рассказал о достаточном для защиты от «дельта»-штамма уровне антител 08.11.2021, 06:591 Более 52 тысяч псковичей смогли за время пандемии победить COVID-19 07.11.2021, 22:312 Псковские разведчики провели тренировку по освобождению заложников 07.11.2021, 22:142 В Стругах Красных автомобилист сбил пешехода и скрылся с места ДТП
07.11.2021, 21:531 Взрыв обрушил здание кафе в Казахстане 07.11.2021, 21:453 Эффект от новых препаратов против тяжелой формы COVID-19 оценила инфекционист 07.11.2021, 21:261 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе 07.11.2021, 21:075 Подземная река мешает реконструировать перекресток в Великих Луках по графику
07.11.2021, 20:441 Депутат Госдумы предложил способ борьбы с мигрантами-правонарушителями 07.11.2021, 20:221 Врач рассказал, как пользоваться компьютером без вреда для глаз 07.11.2021, 20:011 Сотрудники МЧС провели сегодня рейды во всех районах Псковской области 07.11.2021, 19:400 Россияне перечислили странные покупки, сделанные в «черную пятницу»
07.11.2021, 19:200 Права заключенных в России предложили расширить 07.11.2021, 18:492 Пропавшие в октябре двое мужчин погибли в ДТП в Пустошкинском районе 07.11.2021, 18:434 Псковичам разъяснили, чем лучше повторно привиться от коронавируса 07.11.2021, 18:220 Эксперт назвал идеальные валюты для хранения сбережений
07.11.2021, 18:040 В Великих Луках за кражи осудили подростка 07.11.2021, 17:419 Шойгу объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в российской армии 07.11.2021, 17:350 Умер последний в истории России министр путей сообщения 07.11.2021, 17:1423 Стало известно, как преобразится территория в районе Степановского лужка в Пскове
07.11.2021, 16:422 Парламенты России и Белоруссии подготовят «дорожную карту» интеграции 07.11.2021, 16:210 Великолучанину грозит до 6 лет тюрьмы за оплату покупок чужой картой 07.11.2021, 16:020 Иммунологи рассказали, у кого чаще встречается симптом «ковидных пальцев» 07.11.2021, 15:413 Греф оценил доступность жилья в России
07.11.2021, 15:201 Псковичка стала лучшей на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию 07.11.2021, 15:000 Дождь и северный ветер ожидаются в Псковской области 8 ноября 07.11.2021, 14:4014 Главврач псковской инфекционки дала рекомендации по вакцинации беременных 07.11.2021, 14:181 Псковичей предупредили о риске стать жертвой карманников
07.11.2021, 13:5736 Сын основателя Центра Чумакова выступил за принудительную вакцинацию от COVID-19 07.11.2021, 13:360 Смертельное ДТП произошло на дороге Порхов - Успенье 07.11.2021, 13:240 Два боеприпаса обезвредили в Невельском районе 07.11.2021, 13:050 Как вернуть обоняние и остановить выпадение волос после COVID-19, рассказали псковичам
07.11.2021, 12:447 Пскович украл из магазина 13 пачек сливочного масла 07.11.2021, 12:221 В псковской инфекционке ответили на вопрос о приеме антибиотиков при COVID-19 07.11.2021, 12:030 Пожилую женщину в черно-белом платье ищут полицейские в Великих Луках 07.11.2021, 11:420 В Псковской области за сутки от коронавируса скончались семь человек
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru