Общество

«Ромбы» и «кольца» украсят Псков к Новому году

Псков получит дополнительные украшения к Новому году. Соответствующая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Фото: архив ПЛН

Управление городского хозяйства администрации города Пскова закупает три фонтана «Струи» с эффектом бегущей капли, семь арок «Ромб», семь светящихся арок «Кольцо» и 127 светодиодных световых занавесов.

Светящиеся фонтаны установят на площади Ленина, ромбовидные арки – в Детском парке, арки «Кольцо» украсят Финский парк, также на деревьях развесят световые гирлянды.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 9 млн 999 тысяч 190 рублей. Поставщика выберут в ходе электронного аукциона 24 ноября.

Кроме того, в Пскове смонтируют новогоднюю иллюминацию почти за 4 млн рублей.

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Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявлял о том, что выделил на украшение Пскова и Великих Лук к новогодним праздникам по 10 млн рублей.