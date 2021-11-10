Общество

Новогодней иллюминацией Пскова займется фирма, обслуживающая светофоры

Определена организация, которая выполнит комплекс работ по монтажу новогодней иллюминации в Пскове в 2021 году и ее демонтажу в 2022-м (украшение парков, площадей и улиц). Как сообщается в документах на сайте госзакупок, победителем стало ООО «Комсервис» с предложением 3 млн 959 тыс. 751 рубль. Второе место заняла заявка ООО «Спецтехсервис» с предложением 3 млн 979 тыс. 750 рублей.

ООО «Комсервис» обслуживает светофоры по муниципальному контракту в Пскове. Также организация по еще одному контракту устанавливает до 20 декабря светофоры на пересечении проспекта Энтузиастов и Сиреневого бульвара и на перекрестке Октябрьского проспекта с улицей Свердлова.

Организации предстоит произвести работы по оформлению центральной новогодней искусственной ели, монтаж 540 метров гирлянд «Тающая сосулька» на деревьях в Летнем саду и на площади Ленина, металлической конструкции со светодиодами на искусственную елку в Сквере искусств, установить светодиодную конструкцию «Подарок» на улице Пушкина, светодиодные ель, карету, арку и акриловую фигуру «Олень» в Детском парке, подключить 10 лазерных прожекторов.

Контракт предусматривает монтаж перетяжек на Ольгинском мосту, светодиодных занавесов через Октябрьский проспект, 27-метровой гирлянды «Светодиодный дождь» в Ботаническом саду на фонтане, установку трех светодиодных шаров на детской площадке на улице Калинина, 148 светодиодных консолей на опорах, замену вышедшего из строя дюралайта в количестве 2 262 м и прокладку 754,8 м питающего кабеля с его подключением.

Демонтируют новогоднюю иллюминацию не позднее 29 января.