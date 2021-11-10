Общество

Беременная псковичка заразилась коронавирусом и умерла в больнице

Беременная женщина умерла в Псковской областной больнице. В числе выявленных болезней пациентки был COVID-19. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

«Врачами были проведены все необходимые меры, чтобы спасти ее жизнь, - подчеркнули специалисты комитета по здравоохранению Псковской области. – Сейчас по данному факту в больнице проводится проверка. Также будет проведена экспертиза страховой медицинской компании – она проводится по каждому случаю летального исхода от коронавируса. А по каждому факту материнской и младенческой смертности проводится комиссионный разбор на областном уровне».

Также известно, что женщина не была вакцинирована от COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Псковской области возрастает количество тяжелых случаев заболевания коронавирусом среди беременных. При этом врачи отмечают, что инфекция влияет на преждевременность родов.