Общество

Количество тяжелых случаев заболевания COVID-19 среди беременных возрастает в Псковской области

Количество тяжелых случаев заболевания COVID-19 среди беременных женщин возрастает в Псковской области. Об этом на пресс-конференции в среду заявила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

С начала пандемии в инфекционном стационаре в регионе вылечили 120 беременных женщин и рожениц. По словам Анастасии Повторейко, в первую и вторую волну коронавируса беременные женщины в основном переносили заболевание COVID-19 в легкой форме. В третью волну участились заболевания средней тяжести.

«Четвертая волна отличается кардинально, болезнь развивается намного быстрее и тяжелее. При этом последние три месяца количество тяжелых случаев среди беременных женщин увеличивается. Так, за сентябрь было 10 пациенток со средним и тяжелым течением болезни, в октябре — 16, а в ноябре мы уже приняли 6 пациенток. Количество тяжелых форм увеличивается, при этом сроки беременности и возраст женщины не влияют на тяжесть течения болезни», - отметила Анастасия Повторейко.

При этом, добавила она, коронавирус влияет на преждевременность родов.