Общество

Профилактику экстремизма обсудили полицейские и общественники в Пскове

В рамках акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути!», которая проводится МВД России, полицейские совместно с членами Общественного совета при УМВД России по Псковской области приняли участие в работе круглого стола с представителями национальных диаспор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Встреча прошла на базе Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества. Целью мероприятия стало предупреждение экстремистских проявлений, формирование у граждан нетерпимости к идеологии экстремизма.

В ходе встречи полицейские и общественники разъяснили опасность экстремизма, рассказали о формах его проявления, предупредили об ответственности, которую несет каждый гражданин за участие в экстремистской деятельности. Особое внимание сотрудники полиции уделили уголовной ответственности за распространение в Сети информации, направленной на возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства

Участники круглого стола обсудили проводимую в области профилактическую работу с молодежью и наметили ряд совместных мероприятий, направленных на формирование благоприятных межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе.