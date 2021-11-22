Общество

В УФСБ России по Псковской области сменился руководитель

На должность руководителя управления Федеральной службы безопасности РФ по Псковской области назначили бывшего заместителя начальника УФСБ России по Ставропольскому краю Виктора Швырева. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Ранее сообщалось, что предыдущий начальник управления генерал-майор Алексей Кальян переведен на новое место службы. По имеющейся информации, он ушел на повышение в Нижегородскую область.

Напомним, в ноябре более 60 культурных ценностей, изъятых сотрудниками УФСБ России по Псковской области во время попытки незаконно их вывезти из России, передали в Государственный музейный фонд РФ, 11 из них отправили в Музей имени Андрея Рублева.