Изъятые псковским УФСБ культурные ценности передали в государственный музейный фонд

Более 60 культурных ценностей, изъятых сотрудниками УФСБ России по Псковской области во время попытки незаконно их вывезти из России, переданы в Государственный музейный фонд РФ, 11 из них отправлены в Музей имени Андрея Рублева. Об этом сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.
По словам министра, решение о том, куда отправить оставшиеся предметы, будет принято позже. «53 иконы, которые остались… Мы поработаем с профессиональным сообществом, подумаем с нашими региональными музеями, какие экспозиции возможно украсят. Логика экспозиций дополнится тем или иным сокровищем, которые мы сегодня с благодарностью принимаем и возвращаем государству», - сказала она. Кроме того, совместно с Русской православной церковью будет прорабатываться вопрос о передачи части икон на хранение в церковь.
Всего сотрудники УФСБ России по Псковской области изъяли 64 предмета, которые пытались вывезти из России. В основном это реликвии старообрядческой художественной традиции, выполненные в XIX веке - иконы известных художественных центров - Гуслиц и Ветки. Помимо икон, в музей переданы несколько произведений старообрядческой меднолитой пластики гуслицкого литья.
До передачи предметов в другие музеи, они останутся на хранении в музее Рублева.