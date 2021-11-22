Общество

Анастасия Повторейко: Введение QR-кодов — это рациональная и оправданная мера

Введение QR-кодов — это рациональная и оправданная мера, сказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания депутатов Анастасия Повторейко в ходе круглого стола в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей, посвященного обсуждению федеральной инициативы о применении QR-кодов.

«Все действия государства направлены на сохранение и спасение жизни и здоровья граждан. Четвертая волна кардинально отличается от всех предыдущих. Темпы заболевания запредельно высокие. Летальность очень серьезная. Ситуацию можно решить только коллективно, только сообща. Эмоции в реанимации, у семей, потерявших близких, в том числе и молодых. А это рациональная, правильная, оправданная мера, которая позволит дисциплинировать людей», - высказалась Анастасия Повторейко.

Депутат отметила, что она расценивает QR-код как санитарный паспорт. «Нужно думать не только о себе, но и об окружающих, позволить жить не только себе, но и окружающим. Основа — это сохранение жизни и здоровья граждан. Цена этому не так велика», - резюмировала Анастасия Повторейко.