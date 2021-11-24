Общество

Дело сытых

Куда девается еда из благотворительных коробов в супермаркетах Пскова, у кого можно купить просроченные продукты и где ловить предложения о дармовой снеди - разбираемся, как бесплатно получить продовольственную помощь.

Килограмм просрочки

Просроченные продукты продает псковичка Татьяна на сайте объявлений. Совершенно легально она покупает их по 8 рублей за килограмм в ближайшей к дому «Пятерочке». Два года назад супермаркет начал утилизировать просрочку, продавая ее «для дальнейшей переработки в корма животным». Выбирать не приходится, что списали в этот раз, то и забирай. В последнем улове соленые огурцы, корейская морковка, моцарелла, греческий йогурт, салат из древесных грибов. За новой партией она приходит к служебному входу в супермаркет через день.

«Иногда дают две сумки батонов и сколько-то подгнивших овощей, - рассказывает Татьяна. - А бывает, что хороший виноград и груши, подвявшую зелень, поломанную морковку. Сроки истекают сегодня-завтра».

Улов она продает по 20 рублей за единицу товара. Но не весь. Хоть женщина и пишет в объявлении, что продукты предназначены «для животных и на переработку», но покупают их не только на корм скоту. И честно признается, что часть продуктов попадает на ее собственный семейный стол: «Сколько раз делала детям блинчики на таком кефире».

В Госдуме депутаты от «Единой России» предложили изменить законодательство, чтобы торговые сети могли передавать продукты с истекающим сроком годности благотворительным организациям для распространения среди нуждающихся. Пока что Налоговый кодекс не только не дает поблажек в случае продовольственной благотворительности (как это принято на Западе), но и требует заплатить налог - как если бы товар был продан через кассу.

«Инициатива достойна внимания. Она говорит о том, что в стране жуткий кризис. Сейчас мы не можем ничего отдавать, - подтверждает директор «Империала» Николай Рассадин, - это прямое нарушение закона, из-за которого наступят негативные последствия. Мы можем только списать товар с истекшим сроком годности в день просрочки, вызвать специально обученных людей и сдать на утилизацию».

Трижды просроченный

В «Империале» уже четвертый год продают по 300 рублей «Добрые авоськи». Они наполнены мясными консервами, крупами, макаронами, сахаром. Сбор организует движение «Добрый Псков», магазин собирает наборы с максимальной скидкой, распространяют их, преимущественно, в районах через социальные центры общественной организации «Дети - наше будущее».

«Если в Пскове хоть какую-то работу можно найти, там вообще беда-беда. Вы прекрасно понимаете, как живет периферия», - поясняет Андрей Семенов из «Доброго Пскова».

«Корзины взаимопомощи», которые можно наполнить любыми товарами из магазина, стоят в «Магнитах» по всему Пскову и начали появляться в районах, например, в Порхове и Себеже. Сюда горожане складывают продукты для организации «Дорога добра». Два раза в неделю волонтеры кормят горячими обедами на «Маяке» и у бани на Советской в Пскове, а также передают продуктовые наборы нуждающимся в районах.

«Дорогие друзья, делимся с вами отчётом о сборе продуктов из корзин взаимопомощи, - пишет «Дорога добра» в своих соцсетях. - За шесть недель (с начала октября по 18 ноября) нам удалось собрать 389 кг продуктов. Сердечно благодарим всех неравнодушных жителей Пскова за поддержку нуждающихся».

С началом пандемии на псковский благотворительный фонд «Добрый город» вышли москвичи из проекта «Дари еду». С апреля 2020 года их короба стоят в «Лентах». «Добрый город» самостоятельно передает продукты только тем, кто оставляет заявку на их сайте. Распределять остальное помогают та же «Дорога добра» или «Детский фонд».

«Вначале все было хорошо, нам клали растительное масло, крупы, макароны, сладости, чай, кофе. Теперь, в основном, макароны и крупы, растительное масло. Совсем мало или вовсе нет чая, кофе, сахара, муки. Думаю, это связано с экономической ситуацией у людей, - предполагает председатель совета фонда «Добрый город» Семен Никонов. - Раньше вынимали почти каждую неделю, теперь получается раз в два или даже два с половиной месяца».

Он считает жизнеспособной идею единороссов с почти просроченными продуктами. Но предупреждает, что потребуется с нуля построить инфраструктуру для продовольственной помощи: найти помещения для пунктов выдачи, нанять людей, обзавестись транспортом, который будет забирать продукты из магазинов. И предполагает, что могут возникнуть проблемы на стадии контроля.

«Инициатива сама по себе хорошая. Но у людей есть предубеждение против просрочки, это наши российские реалии. Никто не скрывает, что даты на товарах перебивают. Такой продукт может попасть к человеку трижды просроченным», - опасается Семен Никонов.

Он вспоминает, как коллеги в Швеции делились опытом. Они показали магазин для необеспеченных людей с продуктами на пределе срока годности. Отовариться за недорого можно по талончикам из муниципалитета. Рядом работает столовая, тоже небесплатная, где перерабатывают скоропорт.

«Можно поесть за очень скромные деньги хорошую еду, нас там кормили, вкусно было», - вспоминает Семен Никонов.

«Детский фонд» помогает продуктами семьям с детьми. Их закупают на деньги благотворителей или принимают в дар. За помощью псковские семьи могут прийти лично, а в районы продукты развозят волонтеры. Для их получения нужно заявление от семьи с описанием ситуации и ходатайство от центра социального обслуживания с приложением акта осмотра жилищных условий, составленного совместно с участковым.

«Иногда приносят, скажем, пакет конфет, потерявшийся на складе, - рассказывает координатор программ «Детского фонда» Кристина Елецкая. - Он две недели как просрочен, но шоколаду особо не будет ничего за это время. Мы семьи предупреждаем о просрочке, кто-то отказывается, может скандал устроить, а кто-то возьмет с радостью и с благодарностью».

«Консервы из мяса цыпленка, масло подсолнечное, сардина, макароны, горошек, молоко сгущенное, хлопья овсяные, чай, печенье, сахар кусковой, гречка, рис», - перечисляют содержимое продуктового набора в «Красном кресте». Такие наборы они распространяют среди пожилых. Продукты уже много лет привозит компания «Ивица». В ее магазине на улице Ипподромной можно купить набор за 150 или за 200 рублей - скидка на содержимое громадная. Плюс еду выделяет сама организация, во время недавней самоизоляции для пожилых «Ивица» привезла в «Красный крест» сразу 50 наборов.

Меняю огурцы на яблоки

Отдать продукты напрямую можно через систему фудшеринга. Движение рассчитано не столько на помощь нуждающимся, сколько на спасение еды от помойки и борьбу с излишним потреблением. На псковской почве, как водится, есть свои особенности.

«FOODSharing (Фудшеринг) Обмен едой» - самое живое сообщество движения «ВКонтакте». Но только одно объявление из пятнадцати - о действительно бесплатной еде. Все остальные содержат просьбу отдать что-нибудь взамен: «Острый перчик свежесрезанный, сорт "Тёщин язык". Отдам 5 штук за шоколадку», «Отдам сухое молоко, 7 пачек, за 2 банки творога», «10 кг огурцов обменяю на яблоки». Часть объявлений выглядела бы комично, если бы не показывала, насколько неохотно псковичи расстаются с едой просто так. «Отдам три кабачка за шоколадку», - пишет обладатель урожая в разгар сезона, когда кабачками впору пытать. «Отдам срочно за шоколадки стрелки лука и укроп», - обладательница огорода выкладывает фото уже срезанной зелени и ставит рядом слова «срочно» и «отдам за».

Молодая мама Ирина Зернова - из тех редких участников сообщества, кто ничего не просит взамен. Недавно она отдавала детские овощные и фруктовые пюре.

«У ребенка аллергия началась, а выкидывать жалко, - поясняет она. - Расстроилась после этого, два дня сама не своя ходила: за один вечер мне человек пятнадцать написали. Людей очень жалко».

Любовь Сидорина с улицы Советской Армии за лето и осень разместила десяток объявлений о том, что готова поделиться урожаем.

«Прошлым летом мы бежали с Украины. Не оттуда, где война, а с «мирной» части, из Житомира, - рассказывает она свою удивительную историю. - Все, на что хватило денег - старенький домик. Мы сидели без гражданства, без денег - без ничего. Огород сажать уже было поздно. Зима подходит, и мне было так жутко без запасов. Наскребла последние деньги, стала искать, у кого хоть огурцов купить на закатки. Нашла в интернете женщину, но сказала, что приехать не смогу, города не знаю. Она прониклась ко мне. Привезла огурцы, кабачки, засолочные букеты. Денег не взяла. Я тогда так плакала! Поклялась себе, что всегда буду делиться. В этом году вырастила всего много, все лишнее раздавала. Например, увидела, девочка-осетинка искала свекольной ботвы на осетинские пироги. Ей как начали предлагать цены, мне аж смешно стало. Все равно мы эту ботву обрываем. Я ей написала: "Приезжайте, берите, сколько вам нужно". Меня еще и отругали, что я перебила торги. А я буду раздавать это всю жизнь, пока будет здоровье выращивать. Есть люди, которые еще больше нуждаются».

Ее последняя фраза - фактически, руководство к действию. Продовольственная инфляция в России перешагнула двузначный порог, а жители Псковской области занимают 72 место в стране по уровню зарплат. В небогатом регионе спасение голодающих - дело чуть более сытых.

Юлия Магера