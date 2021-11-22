Псковская область заняла 72 место в рейтинге российских регионов по уровню зарплат. Такое исследование провело РИА Новости.
Доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц в Псковской области составляет 1,5%, с зарплатой ниже 15 тысяч рублей в месяц — 17,9%. Диапазон самых распространенных зарплат в регионе — 17-35 тысяч рублей.
Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:
В девяти российских регионах (Чукотском, Ямало-Ненецком, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Магаданской и Сахалинской областях, Москве, Камчатском крае и Республике Саха) каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по стране варьирует от 22 до 54 тысяч.