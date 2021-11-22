Экономика

Псковская область заняла 72 место в рейтинге российских регионов по уровню зарплат

Псковская область заняла 72 место в рейтинге российских регионов по уровню зарплат. Такое исследование провело РИА Новости.

Доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц в Псковской области составляет 1,5%, с зарплатой ниже 15 тысяч рублей в месяц — 17,9%. Диапазон самых распространенных зарплат в регионе — 17-35 тысяч рублей.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

4 место — Ненецкий автономный округ (диапазон самых распространенных зарплат в регионе — 43-116 тысяч рублей).

10 место — Мурманская область (34-75 тысяч рублей);

11 место — Санкт-Петербург (32-73 тысячи рублей);

13 место — Республика Коми (27-62 тысяч рублей);

17 место — Архангельская область (26-58 тысяч рублей);

22 место — Ленинградская область (25-53 тысячи рублей;

24 место — Республика Карелия (24-50 тысяч рублей);

31 место — Вологодская область (22-47 тысяч рублей);

42 место — Калининградская область (19-40 тысяч рублей);

59 место — Новгородская область (18-37 тысяч рублей).

В девяти российских регионах (Чукотском, Ямало-Ненецком, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Магаданской и Сахалинской областях, Москве, Камчатском крае и Республике Саха) каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по стране варьирует от 22 до 54 тысяч.