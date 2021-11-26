Губернатор пригрозил закрытием общепита в двух районах Псковской области

Все массовые мероприятия запретят на две недели в двух районах Псковской области — в Пустошкинском и Пушкиногорском. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Губернатор подчеркнул, что Роспотребнадзор фиксирует существенное превышение среднеобластных показателей заболеваемости в эти муниципалитетах.
Михаил Ведерников отметил, что главы районов несут персональную ответственность за обеспечение исполнения предписаний Роспотребнадзора и требований указа.
Пока в Пушкиногорском и Пустошкинском районах на две недели будут запрещены все массовые мероприятия, а также очная работа учреждений допобразования и спортивных школ.