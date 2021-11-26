Общество

Губернатор пригрозил закрытием общепита в двух районах Псковской области

Все массовые мероприятия запретят на две недели в двух районах Псковской области — в Пустошкинском и Пушкиногорском. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Губернатор подчеркнул, что Роспотребнадзор фиксирует существенное превышение среднеобластных показателей заболеваемости в эти муниципалитетах.

«Ни в одном предприятии общепита в этих районах не требуют QR-код и не обеспечивают контроль температуры. Хочу обратиться как к главам указанных районов, так и к собственникам бизнеса: если с сегодняшнего дня не будет обеспечен порядок и контроль, мы закроем в этих районах сферу общественного питания на неопределенный срок без компенсаций. За выявленные нарушения предприятия получат максимальный штраф», - сказал глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что главы районов несут персональную ответственность за обеспечение исполнения предписаний Роспотребнадзора и требований указа.

Пока в Пушкиногорском и Пустошкинском районах на две недели будут запрещены все массовые мероприятия, а также очная работа учреждений допобразования и спортивных школ.