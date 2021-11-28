Псковский губернатор заявил о возможности встретить Новый год без допограничений

У жителей Псковской области есть все шансы встретить Новый год без дополнительных ограничений, сообщил губернатор Михаил Ведерников. Об этом он заявил в рамках своего видеообращения к населению региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Михаил Ведерников отметил, что на прошлой неделе впервые с начала осени в регионе было зафиксировано снижение числа случаев заражения коронавирусом.
Он отметил, что, несмотря на первые признаки улучшения, обстановка в регионе по-прежнему остается непростой - Псковская область входит в десятку субъектов РФ с наиболее высокими показателями заболеваемости COVID-19.
Глава региона поблагодарил всех, кто соблюдал и продолжает соблюдать установленные меры безопасности, и тех, кто вакцинировался. «Крайне важно помнить, что без вашей поддержки, понимания, ответственности никакие меры не сработают», - обратился он к жителям области.