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Общество

В Псковской области выявили более 200 новых случаев COVID-19, шесть человек умерли

28.11.2021 12:09|ПсковКомментариев: 0

214 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего 65 775, сообщает официальный телеграм канал региона.

За сутки статистику пополнили 6 летальных случаев, всего от COVID-19 в регионе умерли 1069 человек. Выздоровели 56 739 пациентов (+276).

За весь период пандемии специалисты в Псковской области провели 658 613 исследований на COVID-19 (+1813).

Статистика по муниципалитетам:

Псков – 21925
Великие Луки – 10567
Бежаницкий район – 695
Великолукский район – 1714
Гдовский район – 1094
Дедовичский район – 1622
Дновский район – 501
Красногородский район – 673
Куньинский район – 598
Локнянский район – 477
Невельский район – 2728
Новоржевский район – 786
Новосокольнический район – 1791
Опочецкий район – 1947
Островский район – 2925
Палкинский район – 649
Печорский район – 1392
Плюсский район – 1089
Порховский район –  1986
Псковский район – 5453
Пустошкинский район – 699
Пушкиногорский район – 829
Пыталовский район – 722
Себежский район – 1470
Стругокрасненский район – 952
Усвятский район – 445
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.

Теги: #Псковская область #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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