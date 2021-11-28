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В Псковской области выявили более 200 новых случаев COVID-19, шесть человек умерли

В Псковской области выявили более 200 новых случаев COVID-19, шесть человек умерли

В Псковской области выявили более 200 новых случаев COVID-19, шесть человек умерли

Общество

В Псковской области выявили более 200 новых случаев COVID-19, шесть человек умерли

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214 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего 65 775, сообщает официальный телеграм канал региона. За сутки статистику пополнили 6 летальных случаев, всего от COVID-19 в регионе умерли 1069 человек. Выздоровели 56 739 пациентов (+276). За весь период пандемии специалисты в Псковской области провели 658 613 исследований на COVID-19 (+1813). Статистика по муниципалитетам: Псков – 21925

Великие Луки – 10567

Бежаницкий район – 695

Великолукский район – 1714

Гдовский район – 1094

Дедовичский район – 1622

Дновский район – 501

Красногородский район – 673

Куньинский район – 598

Локнянский район – 477

Невельский район – 2728

Новоржевский район – 786

Новосокольнический район – 1791

Опочецкий район – 1947

Островский район – 2925

Палкинский район – 649

Печорский район – 1392

Плюсский район – 1089

Порховский район – 1986

Псковский район – 5453

Пустошкинский район – 699

Пушкиногорский район – 829

Пыталовский район – 722

Себежский район – 1470

Стругокрасненский район – 952

Усвятский район – 445

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.