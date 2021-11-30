Общество

«Псковский мясокомбинат» продолжит свою работу

«Псковский мясокомбинат» продолжит свою работу с участниками франшизы и на торговых точках Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил генеральный директор ООО «Псковмясопром» Андрей Шукшин.

«В результате проведенных переговоров между администрацией Псковской области, собственником предприятия и руководством ООО "Псковмясопром" принято решение, что "Псковский мясокомбинат" продолжит свою деятельность по выпуску продукции, также продолжат работу и магазины фирменной торговли "Бизон"», - отметил Андрей Шукшин.

На предприятии сократят ассортимент и, соответственно, объем выпускаемой продукции, добавил руководитель предприятия.