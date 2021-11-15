Экономика

Возможное закрытие псковского мясокомбината прокомментировал гендиректор

Генеральный директор ООО «Псковмясопром» Андрей Шукшин заявил о возможной остановке производства, если оно будет нерентабельным. Об этом он сказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей 19 ноября.

«Предприятие может прекратить выпуск продукции вследствие нецелесообразности. Если производство будет нерентабельно, то оно будет остановлено», - отметил Андрей Шукшин.

Гендиректор пояснил, что экономическая ситуация на предприятии очень тяжелая. «Есть задолженность по налогам, по заработной плате, по контрагентам предприятия. Нет возможности рассчитаться. Также осуществление выпуска продукции остается под вопросом. Все действия, которые будет осуществлять ООО "Псковмясопром", будут соответствовать действующему законодательству», - сказал руководитель.

Напомним, ранее Андрей Шукшин уже называл причину сложной ситуации на предприятии в интервью ПЛН. По его мнению, власти не хотят идти навстречу местным производителям и содействовать попаданию их продукции в крупные торговые сети.

«Пока о закрытии предприятия не объявлено. Отправлены уведомления партнерам о возможном прекращении поставок», - сказал собеседник ПЛН.

Гендиректор добавил, что на данный момент из-за нехватки сырья и людей мясокомбинат не может выполнить свои обязательства в полном объеме. «Шумиха вокруг предприятия — необоснованная», - подчеркнул при этом Андрей Шукшин.

Также он добавил, что вопросы с сотрудниками комбината будут решаться в соответствии с действующим законодательством.

Ранее генеральный директор ООО «Псковмясопром» рассказывал, что организация повысила цены на свою продукцию на 38%. Будет ли дальнейшее подорожание - зависит от ситуации на рынке сырья, цены на которое, отметил он, увеличились уже примерно на 50%.

«Если сырье продолжит расти в цене, мы будем вынуждены или закрыться, или продолжать повышать цену. Думаю, средний бизнес не выживет. То, что сегодня происходит, ему будет очень сложно перенести. Скорее всего, он умрет. Подорожало не только сырье, но и вся оболочка, упаковка, все подорожало. И не на 5%», - объяснял Андрей Шукшин.

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Псковский мясокомбинат был создан в 1893 году. ООО «Псковмясопром» выпускал более 180 наименований продукции, среди них: колбасные изделия, мясные деликатесы, охлажденные и замороженные полуфабрикаты. Продукция производится из отечественного сырья: на предприятии перерабатывается мясо скота. Кроме того, на предприятии существует 2 аттестованные производственные лаборатории для проверки продукции.