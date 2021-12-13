Общество

Глава Рособрнадзора: Альтернативой ЕГЭ станет портфолио

К 2030 году значительно вырастет роль портфолио. К моменту поступления в вуз оно может стать альтернативой Единому госэкзамену. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Класса с шестого школьники уже будут "копить" свои достижения. Это будет совершенно другая мотивация: планомерно набирать баллы за волонтерство, занятия спортом, творчеством, словом, за достижения, которые потом дадут право поступать в высшие учебные заведения», - добавил Анзор Музаев.

По словам главы Рособрнадзора, сейчас это интересует, по сути, только учеников 9-11 классов.

«Все соревнования, где участвуют младшие школьники, никак вузами не засчитываются. Это демотивирует. Почему не создать объективную систему учета значимых достижений уже с 6 класса? И сделать это альтернативой ЕГЭ. Мы прорабатываем идею поступления в вуз по портфолио, когда все достижения - учебные и нет - суммированы в один "файл". Нам эта идея кажется перспективной», - заключил он.