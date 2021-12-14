На завершение строительства соцгородка под Псковом направят около 200 млн рублей

На завершение строительства социального городка под Псковом в рамках региональной программы «Старшее поколение» федерального проекта «Демография» в 2022 году направят 184 млн рублей. Об этом в пресс-центре ПЛН сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Она напомнила, что строительство объекта должно завершиться в 2022 году. «В следующем году наша основная задача - закончить строительство социального города, и денег на это будет выделено больше, чем в предыдущие годы - 184 млн рублей. Для сравнения, в 2020 году мы освоили 93 млн рублей, а в 2021-м - 121 млн рублей», - отметила председатель комитета по социальной защите Псковской области.
По ее мнению, такой объект в Псковской области будет востребован именно жителями старшего поколения.
Напомним, социальный городок возводят в деревне Борисовичи Псковского района. Его планируется сдать к апрелю 2022 года.