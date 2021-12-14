Общество

На завершение строительства соцгородка под Псковом направят около 200 млн рублей

На завершение строительства социального городка под Псковом в рамках региональной программы «Старшее поколение» федерального проекта «Демография» в 2022 году направят 184 млн рублей. Об этом в пресс-центре ПЛН сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В рамках регионального проекта "Старшее поколение" на улице Байкова у нас строится социальный городок. Мы знаем, что это не совсем удачный объект, с 2013 по 2019 года строительство продвигалось, было финансирование, потом стройку пришлось заморозить, и вот с приходом национального проекта вновь появилось движение, нас это очень радует», - рассказала Ольга Евстигнеева.

Она напомнила, что строительство объекта должно завершиться в 2022 году. «В следующем году наша основная задача - закончить строительство социального города, и денег на это будет выделено больше, чем в предыдущие годы - 184 млн рублей. Для сравнения, в 2020 году мы освоили 93 млн рублей, а в 2021-м - 121 млн рублей», - отметила председатель комитета по социальной защите Псковской области.

По ее мнению, такой объект в Псковской области будет востребован именно жителями старшего поколения.

Напомним, социальный городок возводят в деревне Борисовичи Псковского района. Его планируется сдать к апрелю 2022 года.